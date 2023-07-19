中国5G用户达6.76亿 基站覆盖所有地级市及县城城区

中国5G移动电话用户已达6.76亿户，5G基站累计达到293.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区。

据中新社报道，中国工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国星期三（7月19日）在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，公布上述数据。

赵志国说，5G已经成为中国新型基础设施的重要组成，也是推动实体经济数字化转型升级的关键驱动。工业和信息化部会同产业各方，深化网络覆盖和共建共享，深入推进5G应用“扬帆”行动计划和“5G+工业互联网”融合应用，加速产业成熟，跑出了中国5G发展“加速度”，有力推动移动通信产业高质量发展，取得了积极成效。

一是网络建设稳步推进。截至6月底，中国5G基站累计达到293.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展。5G共建共享基站超173万个，启动全球首个5G异网漫游试商用，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。

二是融合应用深入拓展。5G行业应用融入60个国民经济大类，应用案例数超过5万个。开展5G工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等12个重点行业。5G新通话、虚拟数字人等新应用创新活跃，撬动流量消费稳步增长，5G移动电话用户达6.76亿户，5G流量占比达42.9%。

三是产业基础日渐夯实。5G轻量化核心网、定制化基站等网络设备逐步落地。5G终端产品日益丰富，截至6月底，已有手机、无线路由器、车载终端等1274款5G终端产品获得进网许可。发布新版无线电频率划分规定，率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统，引领创新发展。

赵志国说，下一步，将坚持适度超前，筑牢5G数字底座。积极推进5G网络建设，持续拓展5G网络覆盖广度深度，推进城市地区重点场景5G网络深度覆盖，进一步向乡镇和农村地区延伸。开展“信号升格”专项行动，全面提升重点场景5G网络质量。