上海发布稳就业18条措施 支持金融机构开展扩岗服务

中国青年失业率居高不下，上海市发布优化调整稳就业政策18条措施，其中包括支持金融机构开展稳岗扩岗服务和贷款业务，加大首贷、信用贷、中长期贷款投放等。

据“上海发布”公众号7月19日消息，上海市人社局介绍，近日，上海市就业工作领导小组发布《关于印发〈关于优化调整稳就业政策全力促发展惠民生的若干措施〉的通知》（以下简称《通知》），从激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线、推动就业服务质量提升和加强组织实施等五方面，提出了18条具体措施，多措并举全力确保就业形势总体稳定。

《通知》指出，要加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗政策支持，将重点工程、制造业重点产业链链主企业、重点民营企业等纳入重点企业用工服务范围，配备就业服务专员，实行“一企一策”定制化服务。

《通知》提到，要支持金融机构开展稳岗扩岗服务和贷款业务，用足用好再贷款再贴现工具，充分发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能，加大首贷、信用贷、中长期贷款投放。要发挥创业带动就业倍增效应，实施重点群体创业推进计划，加强社区创业帮扶指导，开展创业培训，推行“创业担保批次贷”模式。

《通知》明确，要鼓励用人单位吸纳就业，延续实施一次性吸纳就业补贴和扩岗补助政策。小微企业和社会组织新招用高校毕业生可享受社会保险补贴；支持国有企业扩大招聘规模，在沪市属和区属国有企业要安排不低于50%的就业岗位，面向高校毕业生定向招聘；支持事业单位积极吸纳高校毕业生，鼓励各区加大优秀高校毕业生储备力度。

《通知》提出，要加强困难人员就业帮扶，实行分类援助办法，落实就业困难人员相关就业补贴，规范公益性岗位开发管理。完善毕业生求职创业补贴政策。对吸纳失业人员的用人单位发放一次性吸纳就业补贴。要保障困难群众基本生活，做好失业保险金、代缴基本医疗保险费等常规性保生活待遇发放工作。调整失业保险金待遇标准，保障失业人员基本生活。

《通知》要求，要推进就业工作信息化，优化就业惠企政策“点单式申请”平台，加强“企业招用员工（稳就业）一件事”系统和上海公共就业招聘新平台建设。要加强基层就业服务能力建设，支持各区打造“15分钟就业服务圈”，在街镇社区建设一批标准化、规范化的“家门口”“楼门口”就业服务站。要强化零工市场支持，鼓励零工岗位供需较旺盛的地区推动公益性零工市场建设，完善零工求职招聘服务。

中国6月份全国城镇调查失业率保持在5.2％，但16-24岁的青年失业率升至21.3%，连续第三个月录得新高。