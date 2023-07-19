王毅与基辛格会面：美国对华政策需要基辛格式外交智慧

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京与美国前国务卿基辛格会面时说，试图改造中国是不可能的，围堵遏制中国更是做不到的。美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（7月19日）在北京与基辛格会面。王毅说，基辛格为中美关系破冰发展作出了历史性贡献，为增进两国相互了解发挥着不可替代作用。“中方珍视同老朋友建立的友谊。”

他说，中国对美政策保持高度连续性，根本遵循就是中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢。“这三条是管根本的，也是管长远的，是中美两个大国正确相处之道。”

王毅称，中国的发展有强大内生动力和必然历史逻辑，“试图改造中国是不可能的，围堵遏制中国更是做不到的。美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气”。

王毅阐述了中方在台湾问题上的立场，重申一个中国是台湾问题最根本的现状，“台独”与台海和平水火不容，《上海公报》确定的一个中国原则必须恪守。如果美国真心希望台海稳定，就应该用行动明确公开反对“台独”，与“台独”分裂行径划清界限。

双方还讨论了乌克兰和人工智能等问题。

到访中国北京的基辛格星期二（18日）还与中国国务委员兼国防部长李尚福会面。基辛格当时表示，当今世界挑战与机遇并存，美中双方应消除误解、和平共存、避免对抗。“历史和实践不断证明，美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。”