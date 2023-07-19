郭台铭参访北农：了解韩国瑜如何建立制度

可能独立参选台湾总统的鸿海集团创办人郭台铭，拜访台北农产运销股份有限公司（简称北农）时说，前高雄市长韩国瑜担任总经理时，云林的农民都非常感谢韩国瑜，他要来看看韩国瑜如何建立激励制度，让农民受利。

综合中央社和《联合报》报道，郭台铭星期三（7月19日）上午参访北农，并与摊商互动。外界关注此次拜访是否由韩国瑜帮忙牵线，郭台铭在受访时否认，强调他参访北农的原因是关注民生议题。

郭台铭说，他致电云林的西瓜农时，瓜农告诉他，韩国瑜当北农总经理时收入最好，有制度、建立拍卖园，而且有奖金可以拿。为此，他要来看看韩国瑜当时是如何建立这套很好的激励制度，让农民受利，也让民众吃到价钱合理的蔬菜。

郭台铭指出，目前政府对果农、农民、渔民生活的照顾有很大的改善空间，并未以他们的利益作为出发点；他认为应让市场价格波动，比如蔬菜种植少的时候，让价位上扬，并思考怎么平抑物价，政府要做的是调节的功能，而不是一再压制农民。

被问及看到农民辛苦，是否会想在2024年当决策者，郭台铭回应，决策者的问题，将来再考虑，他现在要像韩国瑜说的一样体民所苦，因为他认为农民是真的非常辛苦。

北农是台湾北部最大的市场，掌握全台主要的蔬果批发通路。韩国瑜曾担任北农的总经理。