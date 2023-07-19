台防弹板被指无法抵挡步枪 国防部公开实测

台军防弹板日前被指无法抵挡步枪弹后，台湾国防部星期三（7月19日）公开实测防弹板效能，并呼吁台湾民众不要打击国防自主，耗费社会资源。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部星期三邀请媒体到宜兰营区，出席由军备局生产制造中心举办的防弹板测试展示，测试过程实况转播至媒体采访区。

军备局说明指出，测试标准是以美国司法协会（NIJ）的规范要求，以一片前胸防弹板、一片后背防弹板，搭配战斗背心及内蕊，执行防弹性能测试，所使用的弹为7.62毫米台造M80普通弹，测试距离为15公尺，测试过程将装有防弹板、内蕊的战斗背心铺平以束带三横两竖的方式，固定在油泥框上。

军备局说明，之所以使用油泥，是因为油泥与身体密度相近，且油泥塑形后不易恢复，适合用来计算弹头冲击力所产生的最大变形量；至于不使用人体凝胶的原因，军备局说明，“人体凝胶是用在测试弹道的部分，不是来测试凹陷”。

实验使用的枪械并非制式型号，而是以比一般枪支更厚实的枪管，采用电控击发方式进行，但军方并未展示测试所使用的7.62毫米台造M80普通弹批号与外观。

测试开始时，由媒体代表抽选生产于2020年的防弹板，装入防弹背心后送至“弹道馆”进行测试，此时媒体与出席的台军将领均坐在大福营区生活大楼的大厅观看即时影像，测试总共发射六发子弹，子弹初速在每秒842至850公尺左右，六发子弹击中防弹背心所造成的油泥凹陷为10至20毫米左右，且均未击穿防弹板。

测试结束后，军备局获得管理处长游玉堂少将指出，最近一直有一些影片打击台军国防自主，且耗费社会资源，对官兵士气也会有影响，“建议在两岸情势严峻下，我们不要再内耗，团结在一起”。

游玉堂也呼吁媒体、议员以及官兵，若对防弹板有疑虑，就交给军方测试或送给SGS（通用验证公司）检测，“我们有错就认错，但如果不是我们的东西，对整个发展没帮助”。

民进党籍新北市议员林秉宥本月初与研究枪械的网红“山姆小叔”合作，公布实测台军防弹板影片，推论台军的防弹板难挡中国大陆步枪弹。对此，台湾国防部11日在例行记者会澄清，并现场公布测试影片，但影片内容未经编辑与解说，仍无法有效解除各界疑虑。