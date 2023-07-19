侯办回应“金溥聪被发配边疆”：无稽之谈

对于有媒体报道称国民党总统参选人侯友宜的竞办执行长金溥聪被“发配边疆”，侯办回应称，这纯属无稽之谈。

据联合新闻网报道，台湾“今日新闻”星期三（7月19日）引述“前国民党高层人士”消息称，金溥聪接掌侯友宜竞办后，未能让侯民调止血。金溥聪晚上将会见前云林县长张荣味，显然是要被调离前线、发配边疆。

对此，侯办发声明称，金溥聪是由侯友宜亲自请托后加入团队，且担任执行长职务，不管文宣、新闻、政策、以及组织等选务，一直都是由金来督导指挥。

侯办称，拜会重要地方人士，也是选战重要工作，何来“发配边疆”之说？根本逻辑不通，纯属无稽之谈，且通篇采不具名报道，内容也多与事实不符。

侯办称，民进党一名邱姓选战操盘手曾讲过，“金溥聪能跟地方派系互动，是民进党过去输掉的原因”，在选战过程中，安排金溥聪赴地方拜会，都是按规划进行，团队会发挥最强的战力，努力赢得这场关键战役。有心人士的见缝插针或造谣生事，其实大可不必，相信最后都会不攻自破。

陷入民调低迷危机的侯友宜为力挽狂澜，6月28日任命台湾前国安会秘书长金溥聪担任竞选团队的操盘手，主导选战策略。

已淡出政坛一线多年的金溥聪曾叱咤政坛，是台湾前总统马英九十分倚重的幕僚。马英九打赢两次台北市长和两次总统选战，操盘手都是金溥聪。