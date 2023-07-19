AIT处长：北京没理由借赖清德过境美国采取挑衅行动

美国在台协会处长孙晓雅称，北京政府没有理由以台湾副总统赖清德过境美国为借口，采取挑衅行动。

综合路透社和民视新闻报道，孙晓雅星期三（7月19日）在台北举行的记者会上说，赖清德前往巴拉圭和返回台湾的途中都会在美国过境，但目前还没敲定赖清德会在美国哪个城市过境，过境美国的行程也有待进一步讨论。

她说，过境符合美国长期以来的惯例做法，符合美台间非官方关系的本质，也符合美国的一中政策，过去有过非常多次副总统过境美国的前例。北京政府不应以此为借口进行任何挑衅行为，也希望北京不会选择这么做。

赖清德今年8月将以台湾总统蔡英文特使身份出席巴拉圭总统佩纳的就职典礼，期间将过境华府。特使团将于8月14日抵达巴拉圭，8月15日参加就职典礼。

不过，《中国时报》星期三发出的报道称，由于台美双方沟通并不顺利，美国尚未同意赖清德过境美国。

报道称，以往台湾正副总统出访，外交部、国安、特勤与总统府相关处室会先组成先遣部队前往踩线。据了解，赖清德这次出访，派出了曾驻美的竞办发言人赵怡翔及今年4月赴华府智库访问的林飞帆先遣至华府作业，希望替赖清德争取过境华府，但过程并不顺利，还被指“现任副总统，不可能来华府”。

报道引述国民党立委陈以信称，赖清德过境美国的地点没下文，可能是双方仍未谈妥，也可能是赖提出过境地点美方并不同意。

对此，台湾外交部反驳称，赖清德8月过境美国的行程，目前也都持续依据安全、便利、舒适、尊严的原则积极规划中。特定媒体所称“争取过境华府遭拒”等节纯属子虚乌有，所谓“过境地点及详细行程都未说明是不寻常”的说法也是纯属臆测。

台湾外交部还批评特定媒体透过散布“疑美论”分化台美关系的频率持续增加，故意造谣，以造假消息伤害台美关系，伤害民众对台湾政府及对美国的信任。