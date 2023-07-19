香港男子改国歌歌词被判四罪成立 不服刑期上诉

香港一名男子因更改国歌歌词，被判侮辱国歌、国旗等四项罪名成立，判入教导所，男子不服定罪和刑期，提起上诉。

据香港《明报》报道，一名男兼职侍应2020年在网上发帖，不仅上传更改后的国歌歌词，还上传以粗口哼唱国歌旋律的影片。他早前承认具煽动意图的作为、侮辱国歌、侮辱国旗等共四罪，判入教导所。但他不服定罪及刑期提上诉，高等法院星期三（7月19日）开庭处理。

目前上诉人徐凯骏（现19岁）准以现金2万元（港元，约3390新元）保释，期间不得离港，须交出所有旅游证件、居于报称住址及每周到警署报到三次。上诉人也不得直接或间接作出任何可能被视作危害国安的行为，不得使用任何社交平台，包括连登、Discord、YouTube，以及脸书和Instagram等同类型平台，正常使用电话和上网除外，也不得接受媒体访问。

代表上诉人的大律师关文渭首先陈辞，质疑上诉争议裁判法院及区域法院是否有司法管辖权处理煽动罪。他指出，目前上诉庭正在处理的人民力量前副主席谭得志上诉案中，也有着相同争议，将在九个月内颁布裁决。关文渭主张高院可只保留上述一个上诉理由，留待上诉庭处理。

上诉的另一争议是案中帖文超出控罪的检控时效，关文渭说，此案只有三个帖文在检控期限内发出。煽动罪的检控时效为半年，侮辱国歌罪则是两年，但此案的控罪日期横跨超过两年。因此，关文渭主张采用“单一发布原则”，即由被告发布帖文的一刻起计算检限期限。

代表律政司的助理刑事检控专员张卓勤则认为，分拆处理上诉理由不妥当，建议押后整个案件处理。于是法官黎婉姬决定将案件押后处理，待上诉庭在谭得志案中处理相同的争议，期间上诉人获准保释。