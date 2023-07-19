香港银行业上演抢人大战 新员工薪酬增幅可达30%

香港人才流失、加上来自中国大陆的新业务激增，香港的银行和保险公司正发起抢人大战，推动新招员工薪酬上涨幅度高达30%。

据彭博社星期三（7月19日）报道，虽然在中国业务不景气的困境下，投资银行纷纷裁员，但保险、银行分支机构、后台和理财等其他领域却热火朝天。据法国外贸银行（Natixis SA）估计，这些行业大约有4000个职位空缺。

不过，在冠病疫情和政治环境收紧的冲击下，成千上万名香港居民都在这一两年内离开香港，导致金融业人才流失，难以招揽新进员工。

招聘公司Michael Page的董事总经理Olga Yung说，眼下香港银行业几乎每个领域都存在人手短缺的情况。

此外，香港与中国大陆恢复通关后，中国大陆顾客纷纷回到香港开立账户，购买理财和保险。汇丰控股、东亚银行等银行都因此延长营业时间，有的分行甚至一周七天营业。

来自中国大陆的业务暴增，香港金融业人才却不足，金融和科技行业专业人士的薪资水平也跟着水涨船高。总部位于爱尔兰的咨询公司韦莱韬悦（Willis Towers Watson）今年2月和3月开展的一项调查显示，香港金融服务行业今年的平均工资增长了4.8%，是所有行业中涨幅最大的行业之一。

此外，跳槽的员工也往往能得到更大幅度的加薪。招聘公司Michael Page说，跳槽的应聘者可以要求20%到30%的加薪，而过去的加薪幅度约为10%到15%。

“不管是前台、中台还是后台，我们哪儿都缺人，”香港银行公会代理主席Stephen Chan在6月份的活动上表示。