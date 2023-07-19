中国官方就成都大运会展开网络环境整治

距离在成都举行的世界大学生夏季运动会还不到两个星期之际，中国官方发布通知指出，自7月18日起开展为期20天的网络环境整治行动，集中整治六类突出问题，当中包括片面、歪曲传播突发事件信息等。

据中国国家互联网信息办公室下属的中国网信网报道，网信办秘书局和成都大运会执委会星期一（7月17日）联合发布了《关于开展“清朗·成都大运会网络环境整治”专项行动》的通知。

通知称，为做好成都大运会保障工作，决定自星期二（7月18日）起开展为期20天的“清朗·成都大运会网络环境整治”专项行动。专项行动将围绕成都大运会举办，集中整治六类突出问题。

第一，散布涉成都大运会及相关地区公共政策、社会民生领域虚假信息，捏造可能引起恐慌的灾难事故、违法犯罪、食品产品质量问题等谣言；第二，片面、歪曲传播突发事件信息，假冒当事人或相关人员身份发声，关联翻炒旧闻旧事。

第三，发布有关民族、地域歧视的文字、图片、音视频，煽动群体对立；以记录生活、帮扶救助等为名，虚构摆拍当地“贫困”生活，恶意卖惨引流等；第四，未经许可擅自开展互联网新闻信息服务活动，或者在名称、头像、背景、简介、直播间或短视频背景等环节假冒仿冒官方机构、新闻媒体等。

第五，涉大运会吉祥物“蓉宝”、会徽等形象标志的侵权盗版信息；第六，组织“人肉搜索”，故意泄露运动员、裁判员、教练员等个人隐私信息，诱导实施网络暴力。

通知最后强调，中国各地网信办要提高政治站位，深入开展专项整治工作，督促属地网站平台严格履行主体责任，加强排查处置，对工作落实不力的网站平台进行处罚。同时，要畅通网络举报渠道，在各级网络举报平台开设大运会举报专区，组织重点网站平台在显著位置设置专项行动举报入口。

原定于2021年举办的第31届成都大运会曾因疫情延期至2022年6月，然而在等待了近一年之后，成都大运会宣布再次延期至今年7月28日开幕。