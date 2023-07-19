赖清德过境美国 北京称将采取坚决措施捍卫主权完整

针对台湾副总统赖清德将于8月过境美国，中国大陆外交部强调，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

中国大陆外交部发言人毛宁星期三（7月19日）在例行记者会上回答赖清德过境美国相关提问时说，中国反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台独”分裂分子以任何名义、任何理由访美，坚决反对美方以任何形式支持“台独”分裂分子及分裂行径。

毛宁重申，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。中国敦促美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实履行美国领导人作出的不支持“台独”等承诺，停止美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。中方将密切关注事态发展，采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

赖清德今年8月将以台湾总统蔡英文特使身份过境美国，参加南美洲友邦巴拉圭总统当选人佩纳（Santiago Pena）8月15日的就职典礼。

美国在台协会处长孙晓雅星期三在台北的一场记者会上说，过境符合美国长期以来的惯例做法，符合美台间非官方关系的本质，也符合美国的一中政策，过去有过非常多次副总统过境美国的前例。北京政府不应以此为借口进行任何挑衅行为，也希望北京不会选择这么做。

美国《华尔街日报》报道，拜登政府正努力避免就赖清德过境美国与中国产生摩擦，美国一位官员称，此次赖清德过境将低调进行，并敦促北京政府不要借此加剧紧张局势。