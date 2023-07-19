中国称要引导社会客观认识民营经济和民营经济人士

随着经济增长放缓和青年失业率破历史新高，中国官方星期三（7月19日）释放出了许多有利于民营经济的信号，包括提出要加大对民营中小微企业原始创新保护力度、引导社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士等。

新华社星期三发布中共中央、国务院印发的关于促进民营经济发展壮大的意见，当中提出了31项涉及民营经济发展等七个方面的意见。

在持续优化民营经济发展环境方面，持续破除市场准入壁垒，例如各地区各部门不得以备案、注册、年检、认定、认证、指定、要求设立分公司等形式设定或变相设定准入障碍。同时，全面落实公平竞争政策制度，不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务。

至于在加大对民营经济政策支持力度上，意见提出完善融资支持政策制度，其中，要健全银行、保险、担保、券商等多方共同参与的融资风险市场化分担机制。

意见也提出，要强化民营经济发展法治保障，包括依法保护民营企业产权和企业家权益。防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷，以及执法司法中的地方保护主义。此外，要持续完善知识产权保护体系，加大对民营中小微企业原始创新保护力度。

根据意见，要着力推动民营经济实现高质量发展。其中，加快推动数字化转型和技术改造。鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新。同时，支持参与国家重大战略。鼓励民营企业自主自愿通过扩大吸纳就业、完善工资分配制度等。

意见还说，要鼓励提高国际竞争力。支持民营企业立足自身实际，积极向核心零部件和高端制成品设计研发等方向延伸。鼓励民营企业拓展海外业务，有序参与境外项目；更好指导支持民营企业防范应对贸易保护主义、单边主义、“长臂管辖”等外部挑战。强化部门协同配合，针对民营经济人士海外人身和财产安全，建立防范化解风险协作机制。

在促进民营经济人士健康成长方面，意见指出，培育和弘扬企业家精神。引导民营企业家增强爱国情怀、勇于创新、诚信守法、承担社会责任、拓展国际视野，敢闯敢干，不断激发创新活力和创造潜能。

此外，全面构建亲清政商关系。把构建亲清政商关系落到实处，党政干部和民营企业家要双向建立亲清统一的新型政商关系。各级领导干部要坦荡真诚同民营企业家接触交往，主动作为、靠前服务，依法依规为民营企业和民营企业家解难题、办实事。民营企业家要积极主动与各级党委和政府及部门沟通交流，讲真话、说实情、建诤言，光明正大搞经营。

意见指出，要持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围。引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士。加强理论研究和宣传，坚持实事求是、客观公正，把握好正确舆论导向，引导社会正确认识民营经济的重大贡献和重要作用，正确看待民营经济人士通过合法合规经营获得的财富。

同时，坚决抵制、及时批驳澄清质疑社会主义基本经济制度、否定和弱化民营经济的错误言论与做法，及时回应关切、打消顾虑。