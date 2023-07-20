马化腾撰文：努力在高质量发展中展现更大作为

在中国国务院发布有关促进民营经济发展壮大的指导方针后，腾讯公司董事会主席马化腾撰文称，民营企业要努力在高质量发展中展现更大作为。

这篇文章星期三（7月19日）晚发布在央视网微信公众号上。

马化腾写道，这次中央印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕民营经济高质量发展，制定发布一系列政策措施，对于民营企业坚定信心、轻装上阵、大胆发展，具有重要的激励和指导作用。

文章写道，《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期；对互联网行业提出全面战略要求，为平台经济指明发展方向，增添了民企持续开拓的决心和动力；对民营企业高质量发展提出殷切期望，进一步增强了民企为用户、产业、社会创造价值的使命感责任感。

马化腾写道，当前，通用人工智能浪潮涌动，新一轮科技革命呼之欲出，再次迎来产业变革的重大机遇。作为民营科技企业，腾讯肩负着推进技术创新、推动产业发展的重要责任，将以《意见》发布为契机，坚定信心向前看、练好“内功”加油干，着力加强科技创新，认真践行“科技向善”，坚定推进“数实融合”，助力中小企业数字化转型，在促进增长、推动创新、创造就业、国际竞争中展现更大作为。

中国国务院星期三（7月19日）发布有关促进民营经济发展壮大的指导方针，通过优化环境、加大支持力度、强化法制保障等，提振民营企业的信心，推动经济发展。指导方针包括引导社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士等。