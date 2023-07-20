台民调：逾四成民众乐见郭台铭独立参选

台湾的最新民调显示，超过四成的台湾民众乐见鸿海集团创办人郭台铭独立参加明年的总统选举，但他的支持度排在三名总统参选人赖清德、柯文哲和侯友宜之后。

据台湾三立新闻网和Newtalk新闻报道，台湾民意基金会星期四（7月20日）公布最新民调，16.6%的受访者非常乐见郭台铭独立参选，24.9%还算乐见，23.4%不太乐见，19.8%一点也不乐见，12%没意见，3.4%不知道。

从政党支持角度来看，民进党支持者中，57%乐见郭台铭独立参选，32%不乐见；国民党支持者则是25%乐见，68%不乐见；民众党支持者为40%乐见，50%不乐见；中性选民则是39%乐见，29%不乐见。

如果郭台铭与赖清德、柯文哲和侯友宜都参选，民调显示，33.9%支持赖清德，20.5%支持柯文哲，18%支持侯友宜，15.2%支持郭台铭，7.4%尚未决定，4.9%没意见、不知道或拒答。

民意基金会分析，郭台铭若选择独立参选，将改变竞争结构，短期内严重冲击柯文哲与侯友宜的选情，但对赖清德的影响不大。赖清德不但将持续独占鳌头，还将大幅拉开与第二名柯文哲的差距。

这项民调在7月17日至18日展开，有效样本1088人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。