中国神舟十六号乘组将择机开展出舱活动

已在轨工作50多天的中国神舟十六号飞船航天员乘组，将于近日择机执行出舱活动。

据中国载人航天工程办公室星期三（7月19日）发布的消息，自神舟十六号今年5月30日进驻空间站组合体以来，已在轨工作51天，为期五个月的太空科研之旅已完成近三分之一。

目前，神舟十六号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，所承担的各项空间科学实试验任务正扎实稳步推进，乘组将于近日择机执行出舱活动。

神舟十六号航天员乘组是由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三个类型航天员构成的全新组合，是中国“国家太空实验室”全面建成后首个进驻的乘组。

入驻以来，神舟十六号乘组很快适应环境、进入状态，先后开展生命生态、空间微重力物理等领域的一系列空间科学实试验，参与完成梦天实验舱空间辐射生物学暴露实验装置、空间站电推进系统气瓶等出舱安装工作。

中国载人航天工程办公室也在同一天公布了神舟十六号载人飞船航天育种实验项目清单。自载人航天工程立项实施以来，历次飞行任务中均安排了航天育种搭载实验项目。日前，中国科学院昆明植物研究所科研团队就从神舟十二号搭载的羊肚菌菌种中，成功筛选并培育出了具有优良性状的新品种。

航天育种也叫太空育种，是让农作物种子搭乘返回式航天器去到太空，利用太空的宇宙射线、微重力、高真空等特殊环境作用，使种子产生基因变异，再回到陆地上，经过科学家多代筛选培育，最终形成特性稳定的新品种。