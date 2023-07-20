美据报要求台对赖清德“当总统可走入白宫”言论做出澄清

美国官员据报要求台湾针对副总统赖清德发表的“当台湾总统可以走入白宫”言论做出澄清。

据台湾《联合报》报道，也是民进党总统参选人的赖清德，本月10日在民进党中央党部致辞时说：“台湾不放弃持续走入世界，朝向白宫这个方向，这是我们对台湾社会不悔的承诺。”

他也说：“当我们可以走到白宫，台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。”

英国《金融时报》7月20日报道，由总统拜登领导的美国政府虽然做出调整，让美国官员更容易与台湾官员会面，但是仍禁止台湾高级官员访问华盛顿。消息人士称，美国要求台湾针对赖清德的这番言论做出解释。

报道引述一名台湾高级官员称，美国国务院认为，这番言论与台湾总统蔡英文对两岸关系采取的谨慎做法背道而驰。

白宫前中国事务官员伟德宁（Dennis Wilder）说，美国政府对赖清德感到非常焦虑，并希望不会出现陈水扁式的情况。

陈水扁在担任台湾总统期间，据报经常在没有与美国协调的情况下，做出意想不到的举动和声明，导致华盛顿对台北的信任度降低。

赖清德的发言人赵怡翔说，赖清德对于台美等国际伙伴关系的重要性表达得非常清楚。

报道也引述两名台湾政府官员称，美国就赖清德的言论询问台湾，但没有表达严重关切，相关问题也获得解决。

一位美国高级官员称，白宫并没有与赖清德，或者他的竞选团队和工作团队成员联系，也没有针对赖清德的言论与他们进行接触。这名官员拒绝回答，政府其他部门是否曾向台北表达关切，并说美国政府不会对赖清德的言论置评。

一些美国官员认为，赖清德下来会变得更加谨慎，但另一些官员认为，美国政府需要针对言辞不精准发出提醒。报道称，华府的动作必须非常谨慎，因为他们不希望被外界认为试图影响台湾大选结果。

一名消息人士称，美国向台湾提出澄清要求，是向中国大陆发出重要信息，即美国坚持一个中国政策，澄清要求可能有助于确保日益危险的局势稳定。

台湾总统府发言人林聿禅回应时说，美国高层并没有向赖清德团队做出相关表示，台湾与美国建立稳健、负责并且蓬勃发展的关系，也和美国在各项事务上持续紧密沟通，确保双方了解彼此立场。

台湾外交部也说，美国行政部门资深官员已正式否认曾向赖清德团队表达关切，并强调近年来由于台美双方的紧密合作与沟通，双边关系坚实稳固、蓬勃发展，双方对彼此立场均有充分理解并有高度互信。