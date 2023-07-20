【视频】中国驻美大使谢锋回应外长秦刚去向：我们就等着看

中国驻美大使谢锋当地时间星期三（7月19日）参加阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum），在现场被主持人追问关于中国外交部长秦刚的去向时，谢锋说，我们就等等看（let’s wait and see）。

谢锋是今年阿斯彭安全论坛“炉边谈话”的嘉宾。在对谈中，主持人史蒂夫·克莱蒙斯（Steve Clemons）一开场就提到美国前国务卿基辛格正在北京访问，在谢锋回应表示基辛格此行的信号是中美关系必须回归正轨后，克莱蒙斯跟着问，我们知道基辛格见了中国国防部长李尚福、也见了中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，他有没有机会与秦刚见面？

对于这一问题，谢锋表情轻松地说：“我们就等着看。”回答完毕，他哈哈大笑。

两人对视并沉默了一秒钟，主持人继续问：“还有更多（信息可以透露）吗？”

对于主持人问的“有更多吗”，谢锋这样回答：“会，我相信还会有其他中国领导人与基辛格会面”。语毕，谢锋拿起茶几上的杯子喝了一口水。

主持人回应称，自己确实关心秦刚的情况，秦刚任驻美大使时他曾经采访秦刚，希望知道他的现况如何。主持人还开玩笑说，“我以为他（秦刚）在做秘密外交”，和基辛格互动。

对此，谢峰回答说：“中国外交部发言人已就此事向媒体做了简报，感谢你的关心。”说完，现场观众发出笑声。

自从上月25日以后，秦刚已三个星期没有公开露面，并接连缺席亚细安系列外长会等外交活动。中国外交部最初说明秦刚是因为健康原因未能出席亚细安系列外长会议，但最近没有再提到健康原因。对于他的去向，外界众说纷纭。