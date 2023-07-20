习近平会见基辛格：中美可相互成就 关键是遵循三原则

中国国家主席习近平会见美国前国务卿基辛格时说，中国人不会忘记老朋友，不会忘记基辛格为推动中美关系发展作出的历史性贡献。他还说，未来中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三原则。

据新华社报道，习近平星期四（7月20日）在北京钓鱼台国宾馆会见正在中国访问的基辛格。

习近平在会面中说，基辛格刚刚度过百岁生日，也已访问中国一百多次，两个“一百”加在一起，使基辛格这次访华具有特殊意义。他还说，中国有句老话，叫做“大德必寿”，并祝基辛格健康长寿。

习近平称，52年前，中美两国处在一个关键转折点，“毛泽东主席、周恩来总理同尼克松总统和你本人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程”，既造福了两国，也改变了世界。

习近平强调，中国人重情讲义，不会忘记老朋友，不会忘记基辛格为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。

习近平还说，当前中美两国又一次处于何去何从的十字路口，需要双方再一次作出选择。展望未来，中美完全可以相互成就、共同繁荣，关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上，中方愿同美方探讨两国正确相处之道，推动中美关系稳步向前，这对双方都有好处，也将造福世界，“希望你和美国有识之士继续为推动中美关系重回正确轨道发挥建设性作用”。

根据央视视频，基辛格表示，很荣幸能够访问中国，感谢中国将此次会见安排在钓鱼台国宾馆5号楼，这也是他首次与中国领导人会面的地方。

基辛格说：“我们两个国家之间的关系关乎世界和平和人类社会的进步。”

今年已100岁的基辛格星期二（18日）到访北京，已分别与中国国防部长李尚福，以及中共政治局委员、中央外办主任王毅会面。

王毅在会面时说，基辛格为中美关系破冰发展作出了历史性贡献，为增进两国相互了解发挥着不可替代作用。中国珍视同老朋友建立的友谊。

他也说，美国对华政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克松式的政治勇气。

基辛格曾在尼克松担任美国总统时期，担任美国国务卿和国家安全顾问，被视为在中美关系正常化方面，扮演关键性外交角色。北京和华盛顿1979年建交前，尼克松曾在1972年访问中国大陆。