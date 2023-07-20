中国官媒称唱衰中国经济者注定失望

中国官媒发表评论称，中国经济当前确实面临一些风险和挑战，但唱衰者注定要失望。

《经济日报》星期四（7月20日）发表题为《唱衰中国经济者注定失望》的评论文章。

文章称，中国经济半年报发布以后，唱衰声音又有卷土重来之势。在某些西方媒体眼里，得出了“中国经济见顶”“中国经济失去动力”等怪论。这些论调，有违逻辑、有悖事实，不过是唱衰中国经济的老调重弹。

文章称，改革开放以来，国际上唱衰中国的舆论一直不绝于耳，各式各样的“中国崩溃论”从未中断。屡屡“唱空”，次次落空，中国经济已经进入新阶段，但一些人还停留在过去，用老眼光来看中国。

该文称，当前，中国经济确实面临一些风险挑战，但是，这些都是发展中的困难、前进中的问题，正在采取措施积极加以解决，成效已经或正在显现。

文章写道，正确看待中国经济形势，关键是要用全面、辩证、长远的眼光看问题，“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，集中力量办大事的制度优势和创新完善宏观经济治理的政策效应持续显现。”

文章最后总结道，中国经济发展从来不是一帆风顺，但任何艰难险阻都不能阻挡前进的步伐。坚定发展信心，保持战略定力，牢牢把握高质量发展这个首要任务，集中精力办好自己的事情，中国完全有信心有条件有能力实现全年经济社会发展目标任务，推动经济巨轮驶向更加广阔的未来，并为世界经济复苏和增长提供源源不断的动力。

中国国家统计局7月17日公布的数据显示，上半年中国GDP同比增长5.5%。和前一季度相比，第二季经济环比仅增长0.8％，远低于第一季2.2％的环比增幅。