民进党拟9月启动不分区立委提名工作

民进党完成了73个区域立委选举布局后，最迟将于9月启动不分区立委提名工作。

据台湾《上报》星期四（7月20日）报道，民进党高层透露，民进党在7月16日的全台党代表大会上完成了73个区域立委布局后，下来将进一步启动立委参选人与总统参选人的联合辅选行程。针对有“初选纠纷”的选区，民进党中央会进行沟通。有必要的话，党主席、总统参选人赖清德也会出面协调。

针对联合辅选规划，民进党高层透露，赖清德将安排时间与各区域立委曝光，包括到拜庙或安排拜会产业界等座谈行程，第二阶段再配合各地区立委参选人竞选总部成立一起造势。

针对不分区立委名单，绿营高层表示，按照过往惯例，民进党会先成立不分区提名委员会小组，由党主席出任召集人。由于今年11月前要完成不分区立委登记，加上登记前的作业包括外国学历认证等，因此民进党最晚会在9月成立不分区立委提名小组，启动提名工作。

据悉，提名小组成员除了有党内派系要角外，也会广纳党内不同领域专家学者。

针对不分区立委提名人选资格，民进党高层没有正面回应，只说未来提名小组成立后，成员会再进一步讨论找到最佳人选。

这名高层也提到，现在不分区立委在立法院表现很优秀，是否会因此保障优先连任，他无法代替回答。但提名人选资格不会有硬性规定，也不是单一条件好，就一定是不分区，一切都要待委员会成立后再来讨论。