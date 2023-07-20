政协委员张志刚：非政治化是香港应对国安威胁最好方法

中国全国政协委员张志刚说，应对潜在国安威胁最有效的方法，是非政治化处理，以法律和专业精神来规范香港人的行为，将“爱国爱港”范围扩到最大。

据香港《星岛日报》报道，也是一国两制研究中心总裁的张志刚撰文说，香港最大的价值就是高度开放和国际化，这对国家也有利。维持资本主义制度在香港的发展、国际金融中心的地位对国家有利有用，要满足这些要求，除了要做到“爱国爱港”外，还有很多条件要达到，其中一项就是“专业化”。

他解释道，“专业”除了指传统的专业行业外，还包括背后的专业精神，即使是其他一般行业如计程车司机、酒楼侍应，以至外卖小哥，都能看出其背后的服务是专业、马虎还是失责，长时间以来香港的专业精神都是这个城市的成功之钥，是全香港市民引以为傲的核心价值。

张志刚指，香港从来都是保持“非政治化”特性最有利，这种“专业精神”也不应该因政治理由而有所改变，正如2019年香港反修例风波期间，他也严厉批评部分医护人员没有向受伤警务人员提供适切的救助，正正因为反对派过去“眼中只有权力”，把过去一大片“非政治化”的社会范围都政治化，用来作为夺权的踏脚石，甚至摧毁了在各行各业植根的专业精神。

他认为，颁布《香港国安法》及完善选举制度之后，香港的政治土壤已经很大程度得到净化，反对派的夺权“机器”已经被拆毁，而对付移居外地及在本地潜伏的反对派，最有效的办法，就是恰如其分地落实国安法，以法律针对性地去惩治这些违法行为。

张志刚续称，只要不是“不爱国爱港”的人，都可以算成“爱国爱港”，用时下用语，不在负面清单内的东西，那就一律过关放行。“要把‘爱国爱港’的范围划到最大，就只需把‘不爱国爱港’的成分剔除。”在“爱国爱港”最外围的，就必然是“非政治化”的组织和市民，只要香港市民奉公守法、专业自持，也已足够。

中国知名博客“靖海侯”7月9日在其微信公号发表了一篇文章，指出香港国安法存在被“泛化利用”的问题，并呼吁应该保持香港的独特性。这篇文章引发香港政坛的广泛讨论。