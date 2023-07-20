北京广告协会删除对蔡徐坤的风险把控提示

此前发通知要求对艺人蔡徐坤做好风险把控的北京广告协会，星期三（7月19日）已将相关风险提示删除。

综合中新网和观察者网报道，北京广告协会明星代言规范委微信公众号“明星代言规范委”7月1日发布《关于对中国内地男歌手蔡某某舆情发酵的风险提示》。

风险提示称，中国男歌手蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构对中国内地男歌手蔡某某做好风险把控。

通知没有表明蔡某某的身份，不过网络舆论大多认为蔡某某指的是偶像艺人蔡徐坤。

有网民在6月26日爆料，指一名女子在2021年与蔡徐坤发生一夜情后怀孕。蔡徐坤得知此事后让该名女子堕胎，蔡徐坤的母亲认为此女有意设圈套敲诈，并雇人跟踪，在其家门口安装针孔摄影机，被发现后闹到派出所进行调解。相关话题多次登上微博热搜榜。

公开资料显示，蔡徐坤现年24岁，2018年从中国首档偶像男团竞演养成类真人秀《偶像练习生》出道。

北京广告协会成立于1987年，是经北京市工商行政管理局和北京市民政局社团管理办公室批准成立的非营利性社团组织。去年12月6日，北京广告协会明星代言规范工作委员会在北京成立，旨在开展明星广告代言行业自律工作，维护广告市场合理秩序，保障消费者合法权益。