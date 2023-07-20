中国大中小学将设劳模工匠兼职辅导员

中国大中小学将设立劳模工匠兼职辅导员，弘扬劳模精神、工匠精神。

据央视新闻星期四（7月20日）报道，中华全国总工会、教育部近日联合印发《中华全国总工会办公厅 教育部办公厅关于大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神 深入开展“劳模工匠进校园”行动的通知》，决定联合实施“劳模工匠进校园”行动。

通知要求，大中小学设立劳模工匠兼职辅导员，讲授“开学第一课”、班会课等，开展“致敬劳模交流会”、“工匠课堂”、“劳模家长上讲台”等主题班会，引导学生努力成为立大志、明大德、成大才、担大任的时代新人。

职业院校将开设“劳模工匠大讲堂”，在职业教育活动周期间做好“劳模工匠进校园”活动，强化职业院校的“职业”底色，引导学生成长成才。

此外，高校也需设立劳模工匠兼职导师，鼓励思政教师进企业，支持高校在劳动教育实践基地开展相关劳动实践，培养热爱劳动、勤于劳动、善于劳动的高素质劳动者。

通知还提到，鼓励有条件的学校积极组织学生到各类劳动教育实践基地开展活动，充分利用线上平台进行评价激励。

《通知》明确，该行动预计将用五年时间，实现在大中小学全贯通，在基础教育、职业教育、高等教育、继续教育全覆盖，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的机制不断健全，劳模工匠兼职教师队伍不断壮大。