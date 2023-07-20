美法院裁决两蒋日记所有权归属台国史馆

历经了10年所有权诉讼后，现存于美国斯坦福大学胡佛研究所的蒋介石、蒋经国日记（两蒋日记）等51箱文件资料将重返台湾国史馆。

综合台湾中央社和美国《旧金山标准》（The San Francisco Standard）报道，位于美国加州的圣何塞联邦地区法院7月11日裁决，将包括两蒋日记在内的51箱文件所有权归属于台湾国史馆，意味着两蒋日记等文物所有权归属的争议历经10年诉讼终于尘埃落定。

国史馆馆长陈仪深说，国史馆两个月前已派人到美国清点文物数量，估算要委托搬运的量，预计下半年可以完成。而两蒋日记中最备受关注的部分，蒋介石在1948至1954年担任第一任总统的日记内容，将于今年10月底先行出版。

蒋经国儿媳蒋方智怡2005年将两蒋日记等51箱文件资料借给美国胡佛研究所，并授权研究所将文件副本提供给有兴趣的研究学者。她和另外六名蒋家成员后来签署协议，将这些文件的所有权移转国史馆。

但蒋经国长孙女蒋友梅等人认为，日记所有权应为蒋经国继承人共有，保存在家族内，而非交给国史馆，使得文件所有权归属存在争议。胡佛研究所则担心日记所有权会被相关人起诉，在2013年9月对可能主张日记所有权的关系人全部起诉。

台湾国史馆也在2015年11月提起确认所有权诉讼，台北地方法院2020年判决，两蒋总统任内文物，包括他们担任总统任内写的日记，属台湾拥有，应由国史馆管理；非属总统任内文物部分则判归蒋家继承人共有。此案二审于2022年维持原判，美国法院也认可台湾的判决。

原本不服两蒋总统文物属于台湾拥有的蒋家后人也相继与台湾国史馆和解，将文物的权利移转给国史馆，包括蒋友梅今年5月也成为达成协议的最后一位家族成员。

公开资料显示，蒋介石日记是指蒋介石从1915年至1972年生病以前的私人日记，有部分早期日记失落，目前有手稿本（原稿）、仿抄本、类抄本和引录本等多个版本；蒋经国日记则是蒋经国从1937年自苏联返回中国，一直到1980年的私人日记，日记以毛笔书写。

1988年蒋经国去世，两蒋日记交由其幼子蒋孝勇保管。1996年蒋孝勇去世，日记转由遗孀蒋方智怡保管。2004年8月，蒋方智怡与斯坦福大学胡佛研究所签署暂时保存契约。两蒋日记自2005年正式由胡佛研究所保存以来，至今已有18年。