台积电二度下调全年营收预测

台积电再次下修全年营收预测，并警告尽管人工智能发展蓬勃，但全球电子行业的低迷情况可能会持续一段时间。

综合台湾《联合报》、中央社和彭博社报道，台积电总裁魏哲家星期四（7月20日）主持线上法说会时说，由于半导体供应链去库存的时间比原来的预期还长，台积电再次下调全年晶圆代工产值和营收预估。

其中以美元计的全年营收预计从原来的1%至6%下修至10%，晶圆代工产业产值从下滑7%至9%，下修至下滑14%至16%，半导体 (扣除记忆体) 产值则下滑4%至6%。

魏哲家警告，虽然人工智能需求增加，但还是无法完全弥补当前库存调整与经济前景不佳的干扰。

台积电也在法说会上公布第二季运营结果。台积电第二季营收156.8亿美元（约207亿新元），顺利达成152亿美元至160亿美元目标，但环比仍下滑5.5%。

受产能利用率较低以及较高电价成本的影响，台积电第二季毛利率为54.1%，较第一季下滑2.2个百分点；第二季归属母公司净利1818亿元新台币（约77.42亿新元），环比下滑12.2%。

彭博社报道称，这是台积电四年来首次录得季度利润同比下滑，反映全球智能手机和个人电脑需求下滑对这家全球晶圆代工龙头带来严重冲击。

报道分析，尽管人工智能晶片相关的制造订单正迅速增加，但台积电下半年的盈利轨迹仍可能受到智能手机行业低迷的严重拖累。

另外，台积电董事长刘德音也在会议上证实，美国亚利桑那州厂量产时程可能将从原订的2024年底，延后至2025年；日本厂则将如期于2024年底量产。

刘德音的宣布证实了《日经亚洲》6月底的报道，称台积电亚利桑那州厂因劳动力短缺等因素，施工进度落后，成本也超出预期。