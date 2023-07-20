中国发改委：近期将出台促进民营经济政策文件

中国官方星期三晚间出台关于促进民营经济发展壮大的意见后，国家发改委官员透露，促进民营经济发展、民间投资的文件将很快出台。

中国国务院星期三（7月19日）发布《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，提振民营企业信心，以推动经济发展。

中国国家发展改革委副主任李春临星期四（20日）在国新办新闻发布会上说，出台《意见》的一个核心目标就是通过有力举措提振民营经济的发展信心。除了优化民营经济的发展环境，《意见》还就加大对民营经济的支持，营造关心促进民营经济发展良好氛围等，提出一系列举措。

比如，在加大对民营经济支持政策方面，以增强政策精准性、稳定性、实效性和协调性为重点来回应企业关心和诉求，完善融资支持政策制度，建立多方共同参与的融资风险市场化分担机制，完善欠款常态化预防和清理机制，建立拖欠账款清理与审计、督察、巡视等制度的常态化对接机制等。

在营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围方面，引导社会正确认识民营企业的重大贡献和重要作用，培育尊重民营企业、民营经济创新创业的舆论环境，增强企业家的荣誉感和社会价值感，依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索的行为。

李春临说，围绕《意见》的落实落地，国家发改委将会同有关方面，于近期推出相关配套政策举措。一是推出促进民营经济发展近期若干举措。二是制定印发促进民间投资的政策文件，聚焦重点领域，健全要素保障机制，充分调动民间投资的积极性。这两份文件很快将出台。

另外，作为《意见》的“1+N”的配套措施，通过政策措施的集中推出，切实推动《意见》落地见效，促进民营经济高质量发展。