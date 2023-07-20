7月中国LPR保持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心星期四（7月20日）公布最新一期贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%，均与上月持平。

据中新社报道，对于当月LPR未做调整的原因，中国民生银行首席经济学家温彬分析称，一方面，作为LPR报价锚定利率的MLF（中期借贷便利）利率7月份维持不变，LPR报价的定价基础未发生变化。另一方面，6月LPR已实现下调，7月LPR报价无继续调降空间。6月，1年期、5年期以上LPR均下调10个基点，打破之前连续多月“按兵不动”的状态。

温彬指出，伴随5年期以上LPR下调，当前购买首套和二套房房贷利率达到历史低位。但按揭早偿活动仍旺盛，主要源于居民预期转变、存量和新增贷款利差加大、投资和资产配置方向发生变化等多重因素。为此，需在LPR调降之外，结合目前经济运行的主要掣肘，追根溯源、多策并举，全力稳预期、稳增长。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，7月，1年期和5年期以上LPR均保持不变，继续传递出货币政策保持连续性、稳定性的信号，有助于兼顾内外均衡、保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

庞溟认为，当前中国经济边际改善，稳定恢复态势持续显现，一批针对性、组合性、协同性强的政策措施正酝酿推出，目前进一步引导LPR下行的必要性和迫切性有所降低。相比使用降息工具，更有可能的是适时适度综合运用存款准备金率工具，以稳定银行负债成本、缓解银行资金成本压力、提高金融机构信贷投放能力，加大力度支持重点领域和薄弱环节。