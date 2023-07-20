浙江宁波一老师长期体罚学生 教育局启动调查

针对网传中国浙江省宁波市一学校教师长期体罚学生，当地教育局证实确有此事，并称已启动撤销教师资格立案调查程序。

据中新社报道，一份群聊截图于7月18日在网络流传。截图显示，自称是宁波华茂外国语学校的学生家长举报该校老师戴某某，并列举了其体罚虐待学生的多种行为，包括罚站罚跪、舔地板、让全班轮流扇耳光等。

奔流新闻记者联系到宁波华茂外国语学校一位学生家长，该家长表示上述群聊内容属实，并称戴某某已到宁波上海世外小学上班了。

华茂外国语学校官网当天发布事件说明，确认小学部303班班主任、语文老师戴某某存在体罚学生的行为。

说明称，戴某某已于7月6日自行离职，但学校认为该事件情节严重，已上报上级教育行政主管部门立案调查，同时请求公安部门介入调查并追究其相关的责任。

被卷入风波的宁波上海世外小学也公开声明，校方在对戴某某进行招聘流程中的背景调查时，收到一些关于其师德师风的负面信息，同时获悉其涉及一起尚在处理过程中的体罚事件，于是校方终止了调查过程，也未聘用戴某某为该校教师。

宁波市教育局星期三（7月19日）发布对戴某某的处置情况通报，称该教师存在体罚学生行为，已启动撤销教师资格证立案调查程序，并将根据调查结果对戴某某依法进行严肃处理 。

同时，宁波市教育局也向华茂外国语学校下达整改通知书，要求学校落实主体责任，全面检视整改。