香港消防队放宽入职要求 允许投考者佩戴眼镜

继香港警队、入境处降低入职要求后，香港消防处也调整体能测试以招聘更多人手，并计划放宽消防员入职的视力要求，容许投考者佩戴眼镜。

综合香港《星岛日报》和中通社报道，香港消防处处长杨恩健星期四（7月20日）说，上述修改已到最后审查阶段，希望能在今年第三至第四季落实。

至于消防员戴眼镜会否影响救援工作，杨恩健说，在探讨修改招聘条例时已考虑相关问题，认为消防员配戴的救护面罩呼吸器当中本身也有眼镜，“有没有戴眼镜在救援过程没有大分别”。

杨恩健还提到，早前消防处首次到大湾区进行招聘时，反应热烈，希望尽可能聘请所有合适人士。虽然目前暂时还不知道这对补充消防队人手有多大帮助，但当局也会考虑到大湾区以外的地方招聘人才。

香港消防处早前已决定将体能测试调整到招聘程序的最后阶段进行，为投考者提供更多准备时间。消防处也正计划为有意投考消防队长人士设立四个体能测试体验日，协助他们准备测试，并在当天提供现场测试，如果达标就算是通过测试。

香港多个行业近来出现人手严重不足的问题。除了消防队，香港警务处今年5月也宣布降低警队的入职要求，包括取消最低身高及体重要求、取消“不佩戴矫视工具视力测试”的条件、还调整了语言能力要求。