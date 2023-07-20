上海今年上半年GDP同比增9.7%

中国上海市今年上半年生产总值（GDP）同比增长9.7%。

据上报新闻报道，上海市统计局星期四（7月20日）公布2023年上半年上海市国民经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，上半年上海市实现地区生产总值2万1390.17亿元（人民币，下同，约3974亿新元），按可比价格计算，同比增长9.7%。

上海市统计局称，上半年随着经济社会恢复常态化运行，各项政策措施显效发力，上海全市经济回升向好，高质量发展稳步推进。但也坦言，世界政治经济形势错综复杂，全市经济持续恢复发展的基础仍不稳固。

数据显示，上半年上海全市规模以上工业增加值同比增长14.2%；规模以上工业总产值1万8797.92亿元，同比增长11.8%。35个工业行业中，有28个行业产值实现同比增长，增长面为80%。其中，汽车制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业增长较快，产值同比分别增长21.3%、37.5%、22.7%。分产品看，半导体存储盘、新能源汽车和3D打印设备等新产品产量增速分别达到1.8倍、65.7%和37.3%。

上半年的全市固定资产投资同比增长37.2%。从主要投资领域看，工业投资增长34.3%，房地产开发投资增长37.5%，城市基础设施投资增长21.5%；上海全市新建商品房销售面积777.08万平方米，同比增长21.8%。其中，新建商品住宅销售面积增长20.2%。

居民消费方面，上海全市社会消费品零售总额9377.56亿元，同比增长23.5%。分行业看，批发和零售业零售额8625.08亿元，同比增长21.4%；住宿和餐饮业零售额752.48亿元，增长55.7%。从主要商品类别看，限额以上汽车类、金银珠宝类、通讯器材类商品零售额分别同比增长41.5%、38.3%、26.7%；限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额增长32.1%。

金融市场方面，上海全市金融市场成交额1617.41万亿元，同比增长18.7%。其中，上海证券交易所有价证券成交额增长12.0%，银行间市场成交额增长23.4%，上海黄金交易所成交额增长10.0%。6月末，全市中外资金融机构本外币存款余额19.87万亿元，同比增长7.0%；中外资金融机构本外币贷款余额10.91万亿元，增长7.7%。

数据也显示，上海全市居民消费价格同比上涨0.4%。其中，食品烟酒类价格下降1.5%，衣着类价格上涨1.1%，居住类价格上涨0.3%，生活用品及服务类价格上涨0.8%，交通通信类价格下降0.6%，教育文化娱乐类价格上涨3.9%，医疗保健类价格上涨0.9%，其他用品及服务类价格上涨3.8%。6月份，居民消费价格同比上涨0.1%，环比下降0.4%。

上海全市工业生产者出厂价格同比持平。其中，6月份同比下降1.7%，环比下降0.7%。上半年，工业生产者购进价格同比下降1.2%。其中，6月份同比下降3.7%，环比下降0.2%。