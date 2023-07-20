习近平：挖掘盐碱地利用潜力拓展农业生产空间

中国国家主席习近平强调，粮食安全是“国之大者”，要切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，充分挖掘盐碱地综合利用潜力，稳步拓展农业生产空间，提高农业综合生产能力。

据央视新闻报道，习近平星期四（7月20日）主持召开中共中央财经委员会第二次会议，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。

会议坦言，中国人多地少的国情没有变，耕地“非粮化”、“非农化”问题依然突出，守住耕地红线的基础尚不稳固，农田水利方面欠账还很多。耕地保护任务没有减轻，而是更加艰巨。必须坚持问题导向、目标导向，尊重规律、因势利导、因地制宜、久久为功，进一步加强耕地保护。

会议要求，压实耕地保护责任，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务；全力提升耕地质量，真正把耕地特别是永久基本农田建成适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田；改革完善耕地占补平衡制度，将各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理，坚持“以补定占”；加强撂荒地治理，摸清底数，分类推进，因地制宜把撂荒地种好用好；积极开发各类非传统耕地资源，加强科技研发和生产投资，突破中国传统耕地稀缺的自然条件限制。

会议指出，盐碱地综合改造利用是耕地保护和改良的重要方面，中国盐碱地多，部分地区耕地盐碱化趋势加剧，开展盐碱地综合改造利用意义重大，要充分挖掘盐碱地综合利用潜力，加强现有盐碱耕地改造提升，有效遏制耕地盐碱化趋势；全面摸清盐碱地资源状况，研究编制盐碱地综合利用总体规划和专项实施方案，分区分类开展盐碱耕地治理改良，因地制宜利用盐碱地，向各类盐碱地资源要食物，“以种适地”同“以地适种”相结合，加快选育耐盐碱特色品种，大力推广盐碱地治理改良的有效做法，强化水源、资金等要素保障。

会议审议通过了《关于推动盐碱地综合利用的指导意见》。中共中央政治局常委、国务院总理、中央财经委员会副主任李强，中央书记处书记、中央财经委员会委员蔡奇，中共中央政治局常委、国务院副总理、中央财经委员会委员丁薛祥出席会议。