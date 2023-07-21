中国要求超大特大城市建设“平急两用”公共设施

中国走出冠病疫情几个月后，官方要求在超大特大城市推进“平急两用”公共基础设施建设工作，加强对未来紧急情况的准备力度，建设平时旅游休闲、“急时”隔离医疗的设施。

据新华社报道，积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设工作部署电视电话会议星期四（7月20日）在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。

何立峰指出，“平急两用”公共基础设施是集隔离、应急医疗和物资保障为一体的重要应急保障设施，“平时”可用作旅游、康养、休闲等，“急时”可转换为隔离场所，满足应急隔离、临时安置、物资保障等需求。

何立峰强调，此举是为了更好统筹发展和安全，提升城市应急保障能力，并创造新的建设投资和消费增长点。

他提到，要坚持问题导向和目标导向，解决好“建多少、在哪建、怎么建、用什么地、如何配套、如何管理”等问题；注重统筹新建增量与盘活存量，积极盘活城市低效和闲置资源，依法依规、因地制宜、按需新建相关设施；充分发挥市场机制作用，鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”公共基础设施的建设改造和运营维护。要守住底线，防范财政金融、生态和安全生产风险。

在冠病疫情期间，中国政府在多地建设隔离设施和方舱医院。去年12月解除冠病防疫措施后，中国官方开始对这些闲置设施进行改造。

中共政治局今年4月召开会议时也曾要求，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。国家发改委当月也提到，超大特大城市应建设改造一批“平急两用”的民宿和酒店、储备一批单体大型方舱医院、升级一批应急医疗服务点。

中国国务院总理李强7月14日主持召开的常务会议说，推进“平急两用”公共设施建设是统筹发展和安全，推动城市高质量发展的重要举措。