侯友宜据报9月上旬访美 规划至少一场公开演讲

国民党总统参选人侯友宜规划9月上旬访问美国，拟安排至少一场公开演讲。

据台湾《中国时报》星期四（7月20日）报道，知情人士透露上述消息，并称国民党立委江启臣已提前赴美先为侯友宜踩点，届时也将担任侯友宜访美团团长。据悉，侯友宜访美时间主要配合美国参众议院开议时间，且计划发表至少一场公开演讲，并可能与美国众议院前议长佩洛西会面。

知情人士指出，侯友宜此趟美国行将走访国会山庄、布鲁金斯学会（Brookings Institution），以及美国战略与国际研究中心（CSIS）等智库单位，并也将与美国在台协会（AIT）主席罗森伯格会面。目前国民党、侯友宜办公室以及江启臣方面也在积极邀约能会面的美国参众议员，除佩洛西外，也在争取邀约美国众议院现任议长麦卡锡会面。

报道称，民进党总统参选人、台湾副总统赖清德将以总统府特使身份出访巴拉圭并过境美国，接待规格可能成为“范本”，侯友宜也有可能“被比照办理”。

涉外人士指出，美方不会轻易押宝任何一方，且美方现在对赖清德或是侯友宜都有“疑虑”。首先，赖清德过去“台独工作者”的主张，美智库学者普遍认为不管他怎么包装，不可能一夕之间就改变；侯友宜则是提出兵役缩短回四个月的主张，让美方对他有意见，这将是侯友宜此次访美必须特别向美方说明，化解疑虑的部分。

涉外人士分析，赖清德跟侯友宜这次访美接待规格的比较是总统选战的观察重点，赖清德极有可能循蔡英文模式过境，只到纽约，而美方为了让规格差不多，侯友宜同样只待在纽约；但如果侯友宜顺利踏进华府，这代表美方对他有兴趣，对侯友宜势必大加分。

对于侯友宜若是进不了华府该如何？近侯人士指出，访美行程都还在规划中，尚未有定案。不过，侯办已有A、B两套计划的准备，A计划是顺利进华府并在那里发表演说；若进不去，B计划是在纽约的亚洲协会（Asia Society）发表演说。

侯友宜星期三（19日）受访时强调，台美关系友谊长存是他坚定的信念，他也谢谢江启臣这一段时间的努力，他会跟美国建立长期坚定的友谊，持续不断地走下去。至于访美的相关规划，他到时会给大家做个完整的报告。