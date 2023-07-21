港国安法泛化利用惹议 知名博客靖海侯：有软对抗嫌疑

中国知名博客“靖海侯”发表文章指有人“泛化利用”《香港国安法》后，引起香港政坛热议。但靖海侯星期四（7月20日）再发文，称自己的文章被一些人断章取义、借题发挥，有“软对抗”的嫌疑，并指这印证香港要坚定继续进行拨乱反正。

靖海侯星期四凌晨在其微信公众号发表题为《借题发挥，莫成了“软对抗”》的文章，跟进他早前发表的《我们到底需要一个什么样的香港》文章。

靖海侯说，《我们到底需要一个什么样的香港》一文引发香港社会关注，反映了“保持香港独特性”除了是国家一贯方针、治港鲜明方向外，也是香港社会的最大共识之一。但一些讨论有断章取义、过度解读、借题发挥的问题，甚至提出“治港方程式”，这不仅对保持香港的稳定无益，更背离了讨论保持香港独特性的初衷。

靖海侯说，保持香港独特性于国于港，只有共识没有分歧。香港的拨乱反正与保持香港独特性没有冲突，恰恰是为香港保持独特性夯实根基，为香港发展创造最有力、可持续、有保障的环境条件。

靖海侯称，《香港国安法》的不准确实施是个别局部现象，不是普遍性存在，也不是在说《香港国安法》在整个执行层面被“泛化利用”，更不是批评港府的治乱政策和纪律部队的执法行动。

靖海侯称，《香港国安法》是香港由乱到治的决定性因素，对于其成效，任何人都不能否定，任何人都无法否定。香港社会在执法领域中的个别乱象，应予以矫正，但不能以偏概全，将问题升级并泛化，甚至借题发挥，以此抹黑《香港国安法》，企图阻拦它长效发挥作用。

靖海侯认为，在近期相关讨论中，有一些声音明显有带节奏痕迹、“软对抗”嫌疑。“这些声音所印证的，恰恰也是香港要坚定继续进行拨乱反正的必要性。”

靖海侯7月9日发表《我们到底需要一个什么样的香港》，指出香港三年来通过实施国安法和“爱国者治港”原则进行“拨乱反正”时，执行者作出不应该的言行，存在《香港国安法》被“泛化利用”的问题。

文章举例指出，少数人（包括官员和议员）不问事情性质与轻重，动不动就拿国安法出来做事；少数人习惯性为相关政策加码，无脑向社会转移压力，以低级红和高级黑的方式生硬机械落实政府决定等。

文章在香港引发热议。香港国际关系学者袁弥昌也发文称，香港人口大量流失、国际声誉跌入谷底，是“国安法治港”的直接结果。在中美关系止跌之下，香港仍是牺牲者，“明显是治港‘方程式’出了问题”。

袁弥昌批评，有人还将香港卡在“国安法治港”、“拨乱反正”的阶段，是不愿面对现实、不愿面向未来的思维定势，造成了香港最不可解的对立与矛盾，把香港的独特性、价值和优势消耗殆尽。

袁弥昌的父亲袁弓夷是香港警方国安处通缉的八名港人之一。袁弥昌承认早前曾到美国，与父亲有“短暂交流”。