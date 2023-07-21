金融领域三中管干部接连落马 国开行原副行长王用生被查

中国国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委官网星期四（7月20日）通报上述消息。

公开资料显示，王用生1958年出生，河南林县人，经济学硕士，高级经济师，曾任中国建设银行河南省分行办公室副主任、主任，郑州分行行长；中国投资银行郑州分行行长，国家开发银行郑州分行行长、沈阳分行行长、辽宁分行行长、企业局局长等职。2010年12月，王用生任国家开发银行党委委员、副行长。

2018年4月，王用生正式卸任退休，五年多后通报被查。财新网报道称，王用生7月11日就已被带走。

早在2015年初，王用生曾与另一位国家开发银行创行“元老”姚中民一起被中纪委通报，指因违反中共中央八项规定被调查。

姚中民是国开行原监事长，曾在国开行工作近20年，于2013年12月退休，退休三年后通报被查。最终姚中民以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金350万元（人民币，约64万新元）。

中国官方近来加大力度打虎。据澎湃新闻统计，7月15日到7月20日这六天内，金融系统连续有三名中管干部被查。其中7月15日，中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁宣告落马。三天后，中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星宣告被查，两人均被指涉嫌严重违纪违法。

王用生也是今年被查的第30位中管干部。