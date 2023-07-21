中俄海军在日本海举行联合演习

中国和俄罗斯联合海军演习星期四（7月20日）早上在日本海海域举行。

据新华社报道，中俄“北部·联合-2023”演习开幕式星期四早上8时在日本海某海域举行。演习联合战役指挥部在中国海军的齐齐哈尔舰举行简短仪式，中俄双方指挥部人员列队，奏响中俄两国国歌。

中方演习指挥员邱文生在开幕式致词中表示，此次演习是全面落实两国元首重要共识的实际举措，也是对中俄海空兵力在远海远域一体化联合作战能力的多维度检验。

据“人民海军”微信公众号消息，此次演习以“维护海上战略通道安全”为课题，双方将围绕海空护航、威慑驱离锚地防御等多个科目展开演练。

“人民海军”公众号的文章称，此次演习不针对任何第三方，旨在提升中俄战略合作、军事合作水平，全体参演官兵将全力以赴，以实际行动增强中俄共同维护地区和平稳定、应对各种安全挑战的能力。

联合军演首先进行海空护航科目演练，随着齐齐哈尔舰舰载直升机起飞升空，联合舰艇编队开始对综合补给舰进行护航。与此同时，双方空中兵力到达任务区对舰艇编队进行支援和掩护。

中俄双方舰艇编队在日本海某海域航行。（新华社）

中国海军齐齐哈尔舰舰载直升机起飞警戒。（“人民海军”微信公众号）

未来几天，中俄双方海空兵力将在统一指挥下联合行动，围绕威慑驱离、锚地防御等多个科目，开展多回合互为对手的红蓝体系对抗演练。

综合俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，演习的主要目标是加强俄中两国之间的海军合作，维护亚太地区的稳定与和平。

中俄参演舰艇编队在日本海某海域开展海空护航演练。（新华社）

参加联合军演的俄罗斯海上编队包括，太平洋舰队“特里布茨海军上将”号和“潘捷列耶夫海军上将”号大型反潜舰、“俄罗斯联邦英雄阿尔达尔·齐登扎波夫”号和“轰鸣”号护卫舰。编队指挥为太平洋舰队瓦列里·卡扎诺夫少将（Valery Kazakov）。

中方军舰编队由导弹驱逐舰齐齐哈尔舰、贵阳舰，导弹护卫舰枣庄舰、日照舰，以及综合补给舰太湖舰组成，携带舰载直升机四架。中方海上编队于7月15日从青岛某军港解缆启航。

双方还共派出了30多架海军飞机，包括反潜战斗机、直升机和战斗机拦截机。