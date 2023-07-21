中国联通原总经理李国华被控受贿逾6600万人民币

中国联合网络通信集团有限公司原总经理李国华星期四（7月20日）被控受贿逾6600万人民币。

据央视网报道，山东省青岛市中级人民法院星期四一审公开开庭审理了李国华受贿、滥用职权案。

青岛市人民检察院指控，1998年至2022年，李国华利用担任江西省邮电管理局党组成员、副局长，江西省邮政局党组副书记、副局长，党组书记、局长，国家邮政局党组成员、副局长，中国邮政集团公司党组成员、副总经理，党组副书记、总经理，党组书记、总经理，中国邮政储蓄银行有限责任公司党委书记、董事长等职务上的便利，为有关单位和个人在项目承揽、企业经营、职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受有关单位和个人给予的财物，共计折合6645万余元（人民币，下同，约1230万新元）。

指控称，李国华在担任江西省邮政局党组书记、局长，国家邮政局党组成员、副局长期间，滥用职权，造成国有资产损失4996万余元。检察机关提请以受贿罪、滥用职权罪追究李国华的刑事责任。

李国华当庭表示认罪、悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，今年63岁的李国华在中国邮政系统工作多年，曾在家乡江西省出任省邮政局局长，2005年担任国家邮政局副局长，隔年在中国邮政集团担任副总经理，2011年升任中国邮政集团公司总经理。

李国华在2018年转任中国联通公司董事、总经理，2020年因已达到退休年龄而辞职。2022年2月，李国华涉嫌严重违纪违法被查，成为农历虎年首个落马的中管干部。中共中央纪委国家监委网站去年9月通报，李国华因严重违纪违法，被开除中共党籍。官方指曾在邮政系统任职的李国华毫无纪法底线，“靠邮政吃邮政”。