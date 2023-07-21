美交通部长：中国自动驾驶车企在美运营引国安疑虑

美国交通部长称，中国自动驾驶汽车企业在美国的运营引发了国家安全层面的疑虑，美国交通部对此感到担忧。

美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）星期四（7月20日）接受路透社采访时说，无论是硬件还是软件，“就像人们对电信或TikTok的担忧一样，（美国）人们也对（中国）交通技术感到担忧。”

他认为，美国政府需要更好地了解这些中国交通技术企业的真正所有权，这些企业正为美国运输系统提供不同层面的技术和建设。

在布蒂吉格做出上述表态前，由四名美国两党议员组成的小组7月17日致函布蒂吉格和美国商务部长雷蒙多，要求美国政府调查中国自驾技术在美国的普及情况，并探讨如何对其采取限制措施。

这四名议员写道，自动驾驶汽车、激光雷达、雷达、摄像头、人工智能和其他先进传感器和半导体使用的技术，都可以用来收集美国人民和基础设施的数据，这些数据可能会分享回中国，并最终分享给中国政府。

他们尤其关注中国企业在美国进行的自动驾驶汽车和设备测试。他们引用了加州监管机构的数据，称有七家中国公司，包括百度的阿波罗和中国自动驾驶车初创公司小马智行（Pony）去年都在加州测试自驾车技术，而加州是美国人口最多的州。

随着中国电动汽车产业和自驾技术兴起，美国政府开始对中国电动车产业的崛起愈感担忧。布蒂吉格上月18日在日本伊势市出席七国集团（G7）交通部长会议，并接受彭博社专访时说，美国必须采取措施以削弱中国在电动汽车电池方面的优势，并称获得关键材料的精炼能力是“可以被解决的问题”。

他指出，电动汽车电池组件许多关键材料的精炼产能主要集中在中国，美国必须确保以一种在“经济上合理、环境上合理和地缘政治上稳定”的方式，获得这些越来越重要的关键材料。