香港首起侮辱国歌定罪案 男摄影师判入狱三月

香港首起侮辱国歌案星期四（7月20日）做出判决，涉案男摄影师被判坐牢三个月。

据《星岛日报》报道，香港击剑运动员张家朗2021年7月在东京奥运男子花剑个人赛中夺得金牌，27岁男摄影师郑荣进事后把张家朗的得奖片段配上反修例歌曲《愿荣光归香港》并发布在YouTube公开频道。

郑荣进早前被裁定侮辱国歌罪成，星期四在东区裁判法院被判囚三个月。这是香港首起经审讯后定罪的侮辱国歌案件。

裁判官屈丽雯星期四判刑时称，国歌代表国家尊严、统一及领土完整，被告郑荣进罪责严重，更是不尊重运动员和可能引来彷效，判刑须起阻吓。

屈丽雯说，郑荣进没有悔意，他称不知道《愿荣光归香港》歌曲背后意义，但他曾在政党工作及参与集会，怎会不知歌曲意义，其说法并无说服力。屈丽雯并引述《国歌法》的立法目的，是为了保护国歌免遭侮辱，国歌和国旗都是独特象征，是国家和国家主权的象征，代表国家尊严、统一及领土完整。

屈丽雯说，现今互联网资讯快速流传，郑荣进在YouTube频道发布涉案片段，即使他之后将片段设为私人，也不会改变片段已散播的事实，片段会永远流传。郑荣进一年后再把片段设为公开，到去年7月录得9万次浏览，即使反修例事件高峰期已过，片中也没有加入评论或意见，但用《愿荣光归香港》取代国歌，郑荣进的意思非常明显。

另外，片段出现“光复香港 时代革命”等留言，也有相反意见。屈丽雯称，有关片段不尊重运动员，引发不同意见人士的冲突，也可能令更多留言者作出类似侮辱行为。被告刑责严重，须判处阻吓性刑罚，以警惕他人彷效及保护国歌免受侮辱，最终判他即时入狱三个月。