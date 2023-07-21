德国埃尔朗根大学中止与中国留学基金委合作

德国埃尔朗根大学叫停了与中国留学基金委的合作，因为一项研究披露，获得中国政府奖学金的留学生需要签署限制性协议，还有义务向中国大使馆汇报情况。

据德国之声引述调查平台CORRECTIV 7月18日报道，埃尔朗根大学（全名埃尔朗根-纽伦堡大学）为了降低学术间谍活动的风险，已暂停与中国留学基金委（CSC）的合作，不再接收CSC奖学金获得者，直至另行通知。

这是该校校长办公室向全体员工发送的一封电子邮件内容，CORRECTIV 获得了这封电子邮件。

德国之声和CORRECTIV 在今年3月份报道了中国政府如何通过奖学金来控制在德学子。留学生们被要求签署限制性协议，无条件效忠国家，与中国大使馆保持联系，并在学成后返回中国。如果违反规定，将受到严厉处罚。

埃尔朗根大学的一位发言人对CORRECTIV 证实了中止合作的决定，表示该决定是5月24日做出的，并称中止与中国留学基金委的项目合作除了受到社会讨论影响外，也受到此前调查报道的“决定性影响”。

埃尔朗根大学的管理层表示，已经意识到“这种协议不允许CSC奖学金获得者自由行使德国基本法所规定的言论自由和学术自由”。

德国约有30所大学曾经或者正在接收中国留学基金委奖学金获得者，埃尔朗根大学是第一所决定叫停合作的高校。