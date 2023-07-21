台民调：不满意陈建仁内阁施政民众增100万人

民调显示，台湾行政院长陈建仁上任至今，不满意陈建仁内阁表现的台湾民众增长六个百分点，即增加超过100万人。

综合台湾风传媒和《联合报》报道，台湾民意基金会星期五（7月21日）公布最新施政满意度民调。针对陈建仁内阁的整体施政表现，有45.7%的台湾民众表示满意（12.2%非常满意、33.5%还算满意）；35.8%不满意（20.6%不太满意、15.3%非常不满意）；另有11.2%没意见，7.3%不知道、拒答。满意者并比不满意者多了9.8个百分点。

民调指出，整体来看，台湾民众对陈建仁上任五个月以来的整体施政表现感觉不坏，但与前期调查相比，满意者减少2.6个百分点，不满意者剧增六个百分点。若以一个百分点约等于19.3万人来看，这意味着过去两个月，台湾民众对陈建仁内阁施政表现有好感的人减少50万人，反感的人增加100万人以上，对陈建仁而言无疑是个警讯。

对此，陈建仁星期五受访时说，相关的资讯还有各界的意见都会列入参考。感谢台湾人对于政府的支持，政府会持续不断加强各项行政措施，加强台湾的经济发展和社会福利，使每位民众都得到最好的照顾。

本次民调由台湾民意基金会董事长游盈隆负责问卷设计、报告撰写、研究发现的判读、及相关公共政策与政治意涵的解析。访问期间是2023年7月17日至18日两天，以抽样方法访问1088名20岁以上的台湾民众，抽样误差在95%信心水准下约正负2.97个百分点。