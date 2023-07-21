百度创始人李彦宏辞任携程集团董事

中国最大在线旅行社携程集团星期四（7月20日）晚间在港交所发布公告称，中国互联网巨企百度创始人李彦宏已辞任该公司董事职务，立即生效。

根据公告，李彦宏辞任后，携程董事会由八名董事组成，包括四名独立董事。余下八名董事将继续为公司董事会提供服务。

于上述公告日期，携程董事会包括董事会执行主席梁建章、董事会副主席兼总裁范敏、首席执行官孙洁及何俊杰，以及独立董事沈南鹏、季琦、李基培及甘剑平。

公开信息显示，2015年10月，携程与去哪儿合并，此次合并的形式为百度出售去哪儿股份，然后控股携程。交易完成后，百度拥有携程普通股可代表约25%的携程总投票权，携程拥有约45%的去哪儿总投票权。

携程集团2021年4月19日正式在港交所挂牌上市。据报道，李彦宏2015年10月起任携程集团董事，至今已近八年。另据天眼查数据，目前，百度仍为携程集团第一大股东，持股比例超过10.7%。

据每日经济新闻报道，百度近期计划减持47.45万股携程股份、套现约1.7亿港元（下同，约2900万新元）。

携程集团公布的2023年首季财报显示，今年第一季度公司营收91.98亿元（人民币，下同，约17.02亿新元），同比上涨123.85%；净利润33.75亿元，同比上涨441.25%。截至7月20日收盘，携程集团股价报288.2港元，总市值约1970亿港元。