中国多部门发文促汽车消费：不得出台地方保护政策

中国国家发改委等部门联合发布促进汽车消费新政，提出将优化汽车限购管理政策，加大汽车消费信贷支持，鼓励汽车企业开发经济实用车型，并强调不得出台地方保护政策，避免恶性竞争。

据“国家发展改革委”微信公众号星期五（7月21日）消息，中国国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、中国人民银行等13个部门研究制定《关于促进汽车消费的若干措施》，以进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复。

文件指出，汽车消费体量大、潜力足、产业带动作用强，促进汽车消费对稳定中国消费大盘、促进产业链高质量发展具有积极作用。要进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。

文件从消费者、企业供应、政策补助等层面提出10项措施。

从消费者层面，文件要求优化汽车限购管理政策，鼓励限购地区尽早下达全年购车指标，因地制宜增加年度购车指标投放；鼓励各地加快国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废，推动老旧车辆退出，加快老旧车辆淘汰更新。文件也鼓励各地落实取消二手车限迁、便利二手车交易登记等政策措施，同时鼓励达到相关质量要求的二手车出口。

基础设施建设方面，文件提到要加强新能源汽车配套设施建设，加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动；着力提升农村电网承载能力，合理提高乡村电网改造升级的投入力度，确保供电可靠性指标稳步提升。

政策补助方面，文件提出，将落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施，推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，鼓励充换电设施运营商阶段性降低充电服务费，鼓励地方对城市公交车辆充电给予优惠。到2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费；推动公共领域增加新能源汽车采购数量，支持适宜地区的机关公务、公交、出租、邮政、环卫、园林等公共领域新增或更新车辆原则上采购新能源汽车，鼓励农村客货邮融合适配车辆更新为新能源汽车。

文件还提到，要加强车消费金融服务，加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限，支持保险公司开发新能源汽车充电桩保险等创新产品；鼓励汽车企业开发经济实用车型，针对生产、生活、交通等使用场景，以及客货邮融合发展等组织模式，优化丰富高性价比的车型供给，为消费者提供多元化选择。

文件还鼓励各地有效扩大停车位供给，合理制定停车收费政策。各地可根据实际情况合理设置夜间道路停车位；加大金融支持力度，在人员密集场所和景区加快立体停车场、智慧车场建设和装备配置。

另外，文件也支持有关行业协会、商会、汽车企业、金融机构等开展汽车促销活动，但不得出台地方保护政策，避免恶性竞争。