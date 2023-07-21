传赖清德低调过境美国 以侨宴为主

台湾媒体引述外交部相关人士报道，台湾副总统、民进党总统参选人赖清德将低调过境美国，以侨宴为主。

据台湾《联合报》星期五（7月21日）报道，根据台湾外交部及驻美代表处规划，赖清德的行程已经大致敲定，台方相关先遣人员也已经出发进行前置作业，美方对台方提出的过境要求完全予以协助，在美国行程仅以侨宴为主。

据台外交部相关人士透露，赖清德此行过境美国希望低调，而非追求突破，因此一开始就没有要求过境华府，不会超出美国政策，也避免在竞选期间挑动中国大陆的敏感神经。

相关人士指出，这次赖清德拥有双重身份，但依照美国政策，台湾正副总统过境不会触及华府，因此也没提出要求。

另据悉，由于防疫管制结束，赖清德这次出访将比照前副总统陈建仁规格，搭乘客机而非包机，因此从台湾到美国这一段飞行，只可能是台湾有直飞航班的地点，加上必须方便转机到巴拉圭，预估将以美国东西岸大城市为优先考量。

蔡政府执政以来，副总统出访邦交国都以单一且特定目标为主，这次目的是参加巴拉圭新任总统佩纳的就职典礼，且仅前往巴拉圭一个国家，出访总天数不会太长。

赖清德这次在美国逗留的时间也很有限，预估将过境时间留给侨宴，接待规格则以主人方便为主，不会有特殊要求。