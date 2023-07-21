亲绿媒体称柯文哲朱立伦谈蓝白合 民众党将提告

针对有亲绿的台湾媒体报道称，民众党总统参选人柯文哲已与国民党主席朱立伦谈论两党合作事宜，柯文哲竞选办公室表示，将就此提出控诉。

政治立场亲绿的三立新闻星期四（7月20日）刊出标题为《独！柯与朱通电 和黄健庭见面谈2024蓝白合》的报道，称柯文哲已和朱立伦通电话，将与国民党秘书长黄健庭会面谈论“蓝白合”，目标正是民众党台中市第一选区立委参选人蔡壁如。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，柯文哲竞选办公室发言人陈智菡对三立新闻报道作出反驳，称三立新闻引用“变音人士”说法报道的上述新闻内容子虚乌有，全非事实，并要求三立撤下新闻并发布道歉讯息。

陈智菡表示，这已不是三立新闻首次引述变音报道假新闻，媒体有善尽查证的义务和责任，民众党星期四会就此正式提告，也请三立新闻亲自说明消息来源，“别躲在新闻自由保护伞背后，还给大众知的权利”。

至于未来是否仍保有蓝白合的空间，陈智菡表示，假设性的问题不回应，新闻媒体应检讨如何制造新闻，民众媒体素养要提升。

柯文哲竞选总干事黄珊珊也在脸书发布声明，痛斥“恶意媒体，恶意泼脏水，捏造不实消息，造谣中伤”，除了否认报道内容之外，也提及民众党不会走宫廷政治的回头路。

针对三立新闻的报道，国民党星期五回应称，“尊重民众党对未经查证之不实报道的回应”，并重申国民党会持续凝聚所有可能团结的力量将炮口对向民进党 ，实现台湾主流民意，实现政党轮替、重返执政的目标。