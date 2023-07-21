刘兆玄期盼台湾青年开放心胸通过研讨会掌握新知识

2023年两岸青年实习就业创业研讨会星期五（7月21日）在江苏省昆山市揭幕，两岸企业家峰会台方理事长刘兆玄在会上说，希望看到台湾青年放开心胸，通过这次研讨会学习新知识和吸收经验。

据台湾《联合报》报道，两岸企业家峰会于2017年首次在广东东莞举行两岸青年就业创业研讨会。之后两届研讨会在2018年和2019年于江苏昆山举行。

刘兆玄说，过去三年受冠病疫情影响，研讨会无法顺利举办。睽违三年之后，两岸企业家峰会再度在昆山举行2023年两岸青年实习就业创业研讨会，延续峰会一向关心台湾青年在大陆发展，具有特别意义。

他指出，这三年多以来世界经济发展的趋势发生了重大变革，冠病疫情打乱了大家的生活步调，许多青年现在要重新思考人生定位和方向。

刘兆玄认为，大陆方面会引领这个世界的改变，也制定了许多新的经济发展、社会发展的战略和措施，而这些发展对未来的生涯规划，固然可能带来很大的挑战，但也重新制定新的机遇，青年们都要走在时代尖端。

刘兆玄希望年轻朋友能在这一次研讨会中分享自己宝贵的经验，并能与各企业主管、职业生涯的专家、创投机构以及创业导师密切互动和交流，找出自己的定位和竞争力，以及职涯发展。

他说，“千里之行，始于足下”，期许年轻朋友能够放开心胸，以积极的态度参加研讨会，努力学习新的知识和吸收经验，创造未来美好人生。

刘兆玄也提到，两岸青年协同交流加深双方的了解，增进彼此的友谊，能够实现共同成长，共同发展的目标，也能够促进两岸交流合作以及和平稳定发展。