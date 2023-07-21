陕西一党校推清廉餐被批形式主义 常务副校长被停职

陕西省一县委党校推出“清廉餐”，通过给菜品取“清廉”主题的名字倡导清廉价值，但被官方批形式主义、“低级红”，涉事党校常务副校长也因此被停职。

综合观察者网、澎湃新闻等报道，陕西榆林吴堡县党校本月10日至14日举办村（社区）党支部书记培训班期间，结合廉政培训课程为学员安排了一次“清廉”主题午餐，通过对菜品重新起名意图赋予“清廉”含义，包括名为“黑白分明”的木耳炒山药、名为“清清白白”的素炒白菜以及被称为“清廉本色”的炒藕片等菜品。

吴堡县党校推出的菜名包括“黑白分明”的木耳炒山药、名为“清清白白”的素炒白菜以及被称为“清廉本色”的炒藕片等。（互联网）

当地媒体报道称，此举目的是想“让学员们感受美食中的廉洁文化”。

此举引发中国媒体和网民热议。有网民批评涉事党校的行为形式主义，“多为老百姓做实事比什么都好”。但也有不少网民认为不必上纲上线，“只是在菜品命名上做文章，没有浪费资源、增加负担”，也认为这种做法“恰恰符合了党校的职能，即提供餐饮服务的同时，也在寓言中传递正面价值观”。

央广网18日也发表评论文章，怒批涉事党校的行为“表演色彩过于浓厚，是一种典型的形式主义，非但无甚效果，反而有可能带来‘低级红’的负面影响”。

文章称，党校取的菜名很有创意，但也让人感到滑稽、荒诞。“仅凭起了个诸如‘清清白白’之类的菜品名字，就真能蕴含廉洁文化吗？学员们简单用个餐，就能‘得到暖胃又养心的清廉教育’吗？恐怕连设计这个‘创意’的人自己也不会相信。”

舆论发酵之后，陕西榆林吴堡县委星期五（7月21日）发布关于“清廉餐”有关问题的通报，指事件造成不良影响，并立即成立工作组进行调查，责成党校进行全面整改，对党校常务副校长作出停职处理。

陕西榆林吴堡县委同时宣布在全县范围内开展形式主义问题排查整治，切实改进作风，提升工作实效。