台湾6月份外销订单连续10个月负增长

受到全球通货膨胀高涨和加息周期影响，台湾6月份外销订单连续10个月出现负增长。

据台湾《经济日报》报道，台湾经济部统计处星期四（7月20日）公布6月份外销订单金额为441.8亿美元（下同，约586.22亿新元），同比暴跌24.9%，连续10个月出现负增长；上半年累计外销订单金额为2685.7亿美元，同比大跌20.8%，为13年以来最大跌幅。

统计处预测，7月份外销订单将不会好转，金额为430亿美元至450亿美元，同比下滑17.1%至20.7%，恐连续11个月出现负增长。

具体外销市场来看，台湾对四大出口市场的订单总额数均呈现负成长，其中美国是142.6亿美元，同比跌23.6%，跌幅为14年来最大、中国大陆及香港市场同比跌两成、欧洲市场跌幅最大，超过44%。

台湾经济部统计处长黄于玲坦言，各产品本月年减幅都是负成长，整体需求仍疲软。不过，个别产品中人工智能应用需求强劲、车用晶片及高效运算晶片的需求高涨仍支撑外销市场的动能。

黄于玲说，虽然外销订单表现目前端看去化库存速度及全球终端需求，难以锁定哪一个特定月份景气会出现好转，但仍看好第三季进入电子商品旺季时，将会出现季节性备货效应，预计届时外销订单表现会逐渐好转。