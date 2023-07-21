港律政司申请禁传播《愿荣光归香港》 法官称需时考虑下周五裁决

香港律政司申请禁止传播反修例歌曲《愿荣光归香港》案件，星期五（7月21日）再讯，法官陈健强称需要时间考虑，将案件押后至下星期五（28日）裁决。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等港媒报道，香港律政司6月5日入禀高等法院申请禁制令，禁止公众人士在网上或任何平台传播2019年反修例运动期间出现的歌曲《愿荣光归香港》，高院定于6月12日开庭处理。《香港国安法》指定法官陈嘉信12日开庭后，决定将案件押后至7月21日上午再讯。

此案原告为香港律政司司长，被告为从事相关禁制行为的人。

资深大律师余若海代表香港律政司在庭上说，这次禁制令只限制在港人士，即使有人不知道禁制令的存在，仍然传播《愿荣光归香港》，也需负上法律责任。如有人明知禁制令的存在，仍然协助有意图煽动他人犯分裂国家或侮辱国歌的人传播《愿荣光归香港》，也属违反禁制令，构成藐视法庭。禁制令也不会限制真正的新闻工作活动使用《愿荣光归香港》。

香港记者协会主席陈朗升曾说，对禁制令表示关注，担心新闻业者报道时受到影响，并透露想以利害关系的一方加入抗辩。香港律政司日前回复，若法庭批准禁制令，将同意加入保障记者的豁免条款，记协也发声明将不会列席聆讯。余若海星期五在庭上重申，新闻报道引用此曲，可豁免民事责任。

早前有消息称，香港前支联会副主席邹幸彤有意以非被告身份加入抗辩，《明报》引述消息人士报道，法官陈健强在考虑后不批准她的加入申请，所以她与其代表律师李志喜星期五上午均未出席聆讯。

法官陈健强在听完律政司代表律师的陈词后称，明白需要尽快处理这次申请，但他需时考虑，也质疑律政司现在申请的禁制令，似乎与现行法例重叠，同时也关注禁制令会否对协助者发挥效力，因此把案件押后至下周五颁布决定。

此案原定由法官陈嘉信处理，但他随后被揭发在处理两起侵权案涉严重司法抄袭，其中一起案件的裁决，更被指有98%内容与原告陈词相同，该案已下令交另一法官重审。司法机构网页本周初显示，本案改由高院法官陈健强处理。