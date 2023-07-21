云南部分旅行社被曝光对不同客源区别收费

继部分旅行社禁止记者律师参团被曝光后，云南省再有旅行社被曝光对不同客源区别收费。

据《南方都市报》7月20日报道，有来自天津的网友在社交平台投诉称，在向当地一家旅行社咨询云南跟团游时发现，存在“河北省户籍人士报名加收300元（人民币，下同，约56新元）、河南省户籍加收600元”的规定。

另外，不少跟团线路的宣传海报要求参团人员年龄在26-62岁之间，还有“四人以上全女”“同组90后”价格现询的规定。

记者致电这名网友咨询的天津当地旅行社，旅行社工作人员说，这些跟团游为全国各地散客拼团，由云南当地的旅游团接待。云南那边对每个区域的旅客接待不一样，对于一些包含进店购物安排的路线，当地旅游团认为“河北地区的人消费能力不行”，就要额外收地区附加费。

该工作人员还称，包含进店购物的旅游团中，两次进店的团比一次进店的团价格更低，但对参团人员的户籍、年龄、性别等的要求更多。而纯玩团则不会有地区附加费，也不会有年龄性别等其他限制。

针对这一情况，云南昆明市文化和旅游局工作人员说，没有出现某个地区的旅客不可以参加云南旅游团的情况，旅游团也不会区分游客来自哪个地方，但建议不要参加购物团，因为购物团经常出现强制消费、对参团旅客设置诸多限制等问题。

此前，云南部分旅行社就被曝光“禁止记者律师参团”。据上游新闻7月18日报道，一名新闻从业者在某短视频平台上团购了一趟云南游，与平台沟通询问记者证是否有优惠时，对方马上来电核实身份，并建议不要跟团，称“冒不起这么大的风险，这种旅游团肯定经不起推敲”。